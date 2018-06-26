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هولندا تقر حظرا جزئيا على ارتداء النقاب فى الأماكن العامة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:16 م
هولندا تقر حظرا جزئيا على ارتداء النقاب فى الأماكن العامة مجلس الشيوخ الهولندى
أ ف ب
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أقر مجلس الشيوخ الهولندى الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب فى بعض الاماكن العامة كالمدارس والمستشفيات، منهيا بذلك نقاشا استمر لسنوات حول هذا الموضوع الحساس.

واورد بيان لمجلس الشيوخ على موقعه الالكترونى "وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون".

وقال المجلس "يقترح مشروع القانون فرض حظر على ارتداء الملابس التى تغطى الوجه بشكل تام او تظهر فقط العينين فى المؤسسات التربوية، والنقل العام، والدوائر الرسمية، والمستشفيات".

ونال مشروع القانون موافقة 44 عضوا فى مجلس الشيوخ (75 مقعدا)، فيما عارضه 31 عضوا فى تصويت مهد الطريق امام تحول هذا المشروع الى قانون.

وكانت ثلاثة من الاحزاب الاربعة المنضوية فى الائتلاف الحاكم الذى يقوده رئيس الوزراء مارك روتى ايدت مشروع القانون فيما عارضه حزب "دي66" التقدمى.

وسيتعين على وزيرة الداخلية الهولندية كايسا اولونغرن المنتمية لحزب "دي66" اعطاء التوجيهات للهيئات الحكومية حول كيفية تطبيق الحظر الذى يفرض على المخالفين غرامة قدرها 400 يورو.

وكانت الحكومة الهولندية صادقت على الخطة اواسط 2015 لكنها عدلت عن المضى فى حظر ارتداء النقاب فى الشوارع.

ويأتى اقرار مجلس الشيوخ الهولندى بعد صدور قرارات حظر مشابهة فى النمسا وبلجيكا وفرنسا والمانيا وفى وقت تشهد اوروبا توترا متصاعدا مع الجاليات الاسلامية.

وفى إبريل 2011 كانت فرنسا اول دولة اوروبية تحظر ارتداء النقاب فى الاماكن العامة.

وفى 2014 ايدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الحظر رافضة الاخذ بالحجج التى تعتبر ان حظر النقاب ينتهك الحرية الدينية.

ومنذ دخوله حيز التنفيذ تم توقيف نحو 1600 شخص تطبيقا للقانون علما أن انتهاكه يؤدى الى فرض غرامات تصل الى 150 يورو.


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