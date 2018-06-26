هاشتاج "السعوديون شكرًا محمد صلاح" يتصدر "تويتر".. صور

كتب كريم كشك

عبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بالمملكة العربية السعودية، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن مدى حبهم واحترامهم للاعب الدولى محمد صلاح، و وعشقهم الكبير إلى بلدهم الثانى مصر.

ودشنت مجموعة من الأشقاء السعوديين، هاشتاج على تويتر بعنوان "السعوديون_شكرا_محمد_صلاح"، ليتصدر التريند بعد انتهاء مباراة مصر والسعودية، ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، فى روسيا، مساء أمس الإثنين، والتى انتهت بفوز المنتخب السعودى على نظيره المصرى بهدفين مقابل هدف، مؤكدين على أن مصر، والسعودية يد واحدة دائمًا، رغم أنف كل كاره، وخائن.

وشارك فى التفاعل على الهاشتاج عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بالسعودية، وتحدثوا عن مدى الألفة والمودة ما بين الشعبين الشقيقين، وأن السعوديين، والمصريين كانوا جنبًا إلى جنب خلال مؤازرة منتخبيهما، واحترامهما لشعور بعضهما البعض منذ بداية المونديال، وتهنئتهم للشعب السعودى على الفوز قائلين: "ألف مبروك للسعودية تستاهل، وهارد لك لمحمد صلاح، بس شكرا لإخواتنا السعوديين، بنحبكم من القلب"، "شكرا صلاح أثبت للعاصى كاره العرب والمسلمين مدى حبنا للشقيقة السعودية، منبع الرسالة والإسلام، وخليهم هما مع إيران يولعوا مع بعض".

وعرض أحد المتفاعلين مع الهاشتاج، مقطع فيديو للجماهير السعودية الموجودة فى روسيا لمؤازرة منتخبهم، بعد مباراة اليوم، يهتفون قائلين: "سعودية ومصر إيد واحدة - سعودية ومصر إيد واحدة - تحيا مصر".

وعلق الكثير من رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على روعة أخلاق اللاعب المصرى محمد صلاح بعد إحرازه هدف المباراة الوحيد لمنتخب مصر، ورفضه الاحتفال قائلًا:" الأخلاق تحرج الكبير قبل الصغير، أبو مكة مدرسة داخل الملعب وخارجه"، فيما قال آخر: "ليت سالم الدوسرى أقتدى بصلاح وما بالغ فى الفرحة.. أنها أخلاق العظماء والاحتراف الحقيقى يصنع الرجال".



