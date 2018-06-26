video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:47 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر نموذج إجابة مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:35 ص
ننشر نموذج إجابة مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة نموذج إجابة مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

ينشر اليوم السابع نموذج إجابة مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، والذى أدى فيها الطلاب الاختبار الأحد الماضى.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الأسئلة مطابقة للمواصفات والمقاييس ولن يحدث تغيير فى نموذج الإجابات وما أثاره بعض الطلاب شكوى فى غير محلها، كما لن تغير الوزارة فى مواصفات ونموذج الإجابة.

 

كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحان فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالب فى السجون.

 

received_10214100283795301-1
received_10214100283795301-1

 

received_10214100283875303-1
received_10214100283875303-1

 

received_10214100283995306-1
received_10214100283995306-1

 

received_10214100284195311-1
received_10214100284195311-1

 

received_10214100284515319-1
received_10214100284515319-1

 

received_10214100284675323-1
received_10214100284675323-1

 

received_10214100284795326-1
received_10214100284795326-1

 

received_10214100284875328-1
received_10214100284875328-1

 

received_10214100285035332-1
received_10214100285035332-1

 

received_10214100285155335
received_10214100285155335

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم تبدأ اليوم تصحيح عينة الأحياء وعلم النفس للثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة

امتحان الاحياء 2018

تسريب امتحان الديناميكا 2018

تسريب امتحان علم النفس 2018




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة