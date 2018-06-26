ننشر نموذج إجابة مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع نموذج إجابة مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، والذى أدى فيها الطلاب الاختبار الأحد الماضى.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الأسئلة مطابقة للمواصفات والمقاييس ولن يحدث تغيير فى نموذج الإجابات وما أثاره بعض الطلاب شكوى فى غير محلها، كما لن تغير الوزارة فى مواصفات ونموذج الإجابة.

كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحان فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالب فى السجون.



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