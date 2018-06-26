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ننشر نموذج إجابة امتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:46 ص
ننشر نموذج إجابة امتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2018
كت بمحمود طه حسين
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ينشر "اليوم السابع" نموذج إجابة مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة، الذى أدى فيه الطلاب امتحانتهم الأحد الماضى.

 

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الأسئلة مطابقة للمواصفات والمقاييس ولن يحدث تغيير فى نموذج الإجابات ولن تغير الوزارة فى مواصفات ونموذج الإجابة.

 

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الكنترولات بدأت اليوم فى تقدير العينة العشوائية للمادة.

 

كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة (1)
نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة

 

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة (2)
نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة 

 

 

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة (3)
نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة 

 

 

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة (4)
نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة

 

 

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة (5)
نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة 

 

 

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة (6)
نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة

 

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة (7)

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة

 

 

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة (8)
نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة

 

 

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة (9)
نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة 

 

 

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة (10)
نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة 

 

 

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة (11)
نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة 

 

 

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة (12)
نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة 

 

 

نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة (13)
نموذج أجابة مادة الأحياء الطلاب الثانوية العامة 

 

 

 


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