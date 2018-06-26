نظافة القاهرة: تطبيق المنظومة الجديدة بالمطرية منتصف الشهر المقبل

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء محسن حجازى، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، عن بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة فى حى المطرية فى الـ18 من شهر يوليو، وذلك بالتزامن مع نهاية عقد الشركة الأجنبية.

وأضاف رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، لـ"اليوم السابع، أنه سيتم رفع جميع صناديق القمامة من شوارع الحى والإعتماد على الجمع المنزلى، مع تكثيف عدد العمالة من خلال التعاقد مع متعهدين وتقسيم الحى إلى مربعات، ويتم توزيع كل مربع على متعهدين تكون مهمتهم جمع القمامة من الوحدات السكنية.

وأوضح حجازى أن منظومة النظافة الجديدة تعتمد على الجمع السكنى من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدى نظافة، تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة على أن تتولى الهيئة نظافة الشوارع والعناية بالحدائق والمسطحات الخضراء، ورفع صناديق تجميع المخلفات من الشوارع للقضاء على ظاهرة "الفريزة" الذين يتسببون فى تشويه الشارع حيث سيتم نقل المخلفات مباشرة من المتعهدين إلى محطات المناولة الثابتة أو المتحركة ومنها إلى المقالب العمومية أولًا بأول بمعرفة هيئة النظافة .