نظافة الجيزة تشن حملة لرفع كفاءة النظافة بجوار المتحف الكبير

قال يحيى فايد، رئيس هيئة النظافة بمحافظة الجيزة، إنه تم رفع كفاءة النظافة بمدخل مينا هاوس وترعة المنصورية ومدخل الصوت والضوء وطريق الفيوم ومدخل مساكن مدينة الضباط بجوار سور المتحف المصرى الكبير ونزلة الطريق الدائرى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى حتى ميدان الرماية، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للمتحف المصرى والمنطقة الأثرية بالهرم.

وأضاف فايد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، يتم شن حملات يومية على تلك المناطق لرفع كفاءة النظافة بها وفقا لتعليمات رئيس الوزراء، حتى تليق بقيمة المتحف المصرى الكبير، إلى جانب الحملات الأخرى بأحياء ومدن الجيزة، من خلال الدعم الفنى والمادى المقدم من المحافظة للهيئة.