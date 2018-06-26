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نائب الرئيس العراقى يدعو الجامعة العربية للمساهمة فى مراقبة الانتخابات النيابية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:15 م
نائب الرئيس العراقى يدعو الجامعة العربية للمساهمة فى مراقبة الانتخابات النيابية إياد علاوى
كتب : أحمد جمعة
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التقى نائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور إياد علاوى والوفد المرافق له بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط.

وقال المكتب الإعلامى لنائب رئيس جمهورية العراق: إن الدكتور إياد علاوى استعرض خلال اللقاء مجمل الوضع السیاسى وآخر التطورات الجاریة على الساحة العربیة وسبل تعزيز دور الجامعة العربية فى القضايا والملفات العربية الكبرى، مثمنا دور جامعة الدول العربية وجهودها المبذولة بشخص أمينها العام.

ودعا علاوى جميع الدول إلى تسديد التزاماتهم المالية لجامعة الدول العربية وأخذ دورهم فى تعزيز العمل العربى المشترك من خلال الجامعة لمواجهة التحديات الجسيمة التى تحيط بالأمة العربية، داعيا جامعة الدول العربية للمساهمة جنبا إلى جنب مع القضاء العراقى فى مراقبة عمليات العد والفرز اليدوى لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

من جانبه أكد أبو الغيط دعم الجامعة الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار فى العراق ورفض التدخلات الخارجية فى شؤونه الداخلية واستكمال عناصر العملية السياسية الديمقراطية.

حضر اللقاء النائب حسن شويرد وأعضاء ائتلاف الوطنية الشيخ غاندى الكسنزان وعارف البهاش.


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