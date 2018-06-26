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مندوب مصر بالأمم المتحدة يقترح إقامة مؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:08 ص
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقترح إقامة مؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة
كتب كريم كشك
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اقترح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته فى جلسة مجلس الأمن المنعقدة بناءً على طلبًا من روسيا، فى مدينة نيويورك الأمريكية، إقامة مؤتمرًأ بمشاركة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وطالب مندوب مصر، السكرتير العام لمجلس الأمن بما له من صلاحيات وحيادية، بدعوة لمشاركة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، للتفاوض على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسحلة الدمار الأخرى، بما يمهد للتوصل لخطة عمل محددة لإقامة ترتيبات سياسية وأمنية مستدامة، تحقق الأمن لكل المنطقة دون تمييز.

وقال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أنه بالتوازى مع إطلاق هذا المسار التفاوضى، هناك حاجة ملحة لإعلان كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، التزامها غير المشروط بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وأسس القانون الدولى وفى مقدمتها:

- الاحترام التام لسيادة الدول، والامتناع عن التدخل فى شؤونها الداخلية تحت أى زريعة، وعن استخدام القوة، أو التهديد باستخدامها.

- رفض وإدانة الإرهاب بكافة أشكاله، والتعاون على مكافحته، من خلال دعم جهود الدول المعنية بناًء على طلبها.


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الأمم المتحدة

مجلس الأمن

نيويورك

الأسلحة النووية




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