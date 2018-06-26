مكرم محمد أحمد: التنسيق مع التضامن ساهم فى خفض نسبة مشاهد التدخين بالدراما

كتب مدحت وهبة تصوير اشرف فوزى

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومرصد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أدى إلى انخفاض نسبة مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية، لافتا إلى أن المجلس سوف يستمر فى ذلك لمواجهة أى مشاهد تروج لمنتجات التبغ.



وأضاف مكرم محمد أحمد، أن المجلس يسعى دائما لتحقيق الأهداف المرجوة منها، من خلال الحوار والإبداع دون المصادرة، مشيدا بالمؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية الملتزمة، والتى لا تروج لمشاهد التدخين والمخدرات.



جاء ذلك خلال احتفال الصندوق باليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، واستعراض نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2018 بحضورغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن.

