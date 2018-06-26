مقتل داعشى بارز بالعراق فى اشتباكات بجنوب كركوك

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى فى محافظة كركوك بالعراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل أحد أبرز قادة تنظيم "داعش" المدعو ملا نوزاد الجوالى، فى اشتباكات جنوب المحافظة.

وقال المصدر - جسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "أهالى قرية الدوكش مان، الواقعة بين ناحية تازة والرشاد تمكنوا بالتعاون مع قوات الحشد التركمانى فى اللواء 16، من قتل أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابى المدعو ملا نوزاد الجوالى.

وأوضح المصدر أن الجوالى يعد من قيادات الخط الأول فى المجالس العسكرية للتنظيم الإرهابى ويعمل ضمن مجموعة تضم قيادات تعمل على تنفيذ عمليات خطف واستهداف ومهاجمة القرى والطرق الرئيسة، وتلجأ للاختباء بمنطقة الشاى غرب قضاء الطوز ووادى زغيتون وأبو خناجر، مع الإرهابى الهارب حربى الجوالى.