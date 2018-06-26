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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:39 م
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مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام الأممية بجنوب السودان

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:04 م
مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام الأممية بجنوب السودان قوات حفظ السلام
أ ش أ
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان، مقتل بنغالى من قوات حفظ السلام العاملة هناك اليوم الثلاثاء بعد تعرض قافلة لكمين غربى البلاد.

ونقلت شبكة "فرانس 24" عن بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان قولها إن القافلة التى كان يقودها جنود حفظ سلام من النيبال لتوفير الحماية لعمال الإغاثة تم إطلاق النار عليهم من مجموعة من المسلحين المجهولين، مضيفة أن الضحية "هوجم وتوفى فوراً جراء إصابته، وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جنودها "ردوا على الفور بإطلاق النار حيث تراجع المهاجمون إلى الغابة".

يُشار إلى أن 10 عمال إغاثة من جنوب السودان قد اختطفوا فى أبريل الماضى غربى البلاد، وفقدت بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان 56 شخصاً منذ نشرها هناك عام 2011.

 

 


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