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مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:52 ص
مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم الاستعداد حاليا لطرح حجز 120 ألف وحدة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى فى 5 مدن جديدة.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المدن التى سيطرح بها الوحدات هى: أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، والعاشر من رمضان.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن تسليم هذه الوحدات سيكون بعد 30 شهرا، وسيتم تقسيط مقدم الحجز على هذه المدة للحاجزين، تيسيرا عليهم، بينما سيتم تقسيط باقى ثمن الوحدة بنظام التمويل العقارى المقرر.

 

 

 

وأكد أن هناك جهودا مكثفة من الوزارة حاليا لاستكمال تسليم حاجزى الإعلانات السابقة، خاصة فى عدد من المدن التى بها أعداد كبيرة من الحاجزين، مثل 6 أكتوبر، وبدر، والعبور، و15 مايو، والتى يتم تسليم الوحدات فيها للمستحقين تباعا، حسب نسب التنفيذ، وأولويات الاستحقاق. ​

 

 

 


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وحدات

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. الامام

ياريت 12 الف مصنع .... ده الأهم

سياده الدكتور مصطفي من فضلك نبني مصانع وتملكها للمساهمين ونعمق الصناعه بدلا من المساكن التي لا تنتج. مصر بها اكثر من 10 مليون شقه مغلقه لو تم التعامل معها لوجدنا ان احتياجتنا للمصانع اكثر ضروره من العقارات التي لاتنتج والتي تمتص الكثير من الأموال. بالله عليك ياسياده الدكتور لابد من ثوره صناعيه مكثفة لتقليل واردات الملبس والغذاء ومتطلبات الحياه الأساسيه.

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