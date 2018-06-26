مصرع مصرية وطفليها وإصابة زوجها إثر احتراق سياراتهم فى حادث سير بالكويت

الكويت ( أ ش أ )

لقيت سيدة مصرية وطفليها مصرعهم، وأصيب زوجها باصابات بالغة، إثر تصادم مرورى مروع بين ثلاث سيارات واشتعال النيران بسيارة من بينهم فى الكويت.

وكان مركز عمليات الادارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا، بوقوع حادث تصادم مروع بين 3 سيارات على طريق الدائرى الخامس مقابل منطقة قرطبة باتجاه محافظة الجهراء، واشتعال النيران فى احدى السيارات.

وتم على الفور توجيه رجال مركز اطفاء الشهداء الى موقع الحادث، والتعامل مع النيران واخمادها، وتبين أن الحادث ناجم عن تصادم ثلاث سيارات، وهو ما أدى الى اشتعال النيران بسيارة أسرة مصرية، ووفاة سيدة وطفليها محترقين، بينما أصيب زوجها باصابات بالغة، تم نقله على اثرها الى مستشفى الجهراء لتلقى العلاج.

وقامت الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المتسبب، لاتخاذ الاجراء القانونى بحقه.