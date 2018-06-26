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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:16 م
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مصرع عامل محارة نتيجة سقوطه من أعلى منزل بالدقهلية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:43 م
مصرع عامل محارة نتيجة سقوطه من أعلى منزل بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية ـ محمد حيزة
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لقى عامل محارة مصرعه إثر سقوطه من أعلى منزل أثناء العمل بمركز ميت سلسيل، بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهيلة قد تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت سلسيل لمركز شرطة ميت سلسيل بوصول "محرز م ا ع" 50 سنة عامل محارة ومقيم الكردى جثة هامدة.

وبالانتقال وسؤال شقيقه، "أشرف" عامل محارة، قرر بأنه أثناء عمل شقيقه بأحد المنازل، اختل توازنه وسقط من أعلى السقالة بالطابق الثالث، مما أدى لوفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة، قررت التصريح بالدفن وسلم لذويه.

 


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