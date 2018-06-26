video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:05 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصدر بالبترول: بدء الحفر الاستكشافى لحقل النور أغسطس المقبل

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:00 م
مصدر بالبترول: بدء الحفر الاستكشافى لحقل النور أغسطس المقبل حفر لبئر غاز - ارشيفية
كتب : أحمد أبو حجر
إضافة تعليق
كشف مصدر مسئول بقطاع البترول، عن أن كلا من شركة إينى الإيطالية وشركة ثروة للبترول ستبدآن حفر البئر الاستكشافى الأول لحقل النور بمنطقة امتياز ثقة بالبحر المتوسط بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة البترول، قائلا " قبل نهاية اغسطس المقبل سنبدء الحفر. 
 
وتابع المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة الإيطالية تنفذ الآن مسحا سيزميا ثلاثى الأبعاد من المقرر الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
 
وأوضح المصدر أن شركة اينى وثروة تتشاركا فى حصة الشريك الأجنبى بحقل النور حيث تستحوذ ثروة على نحو 15%والباقى لصالح شركة اينى الإيطالية. 
 
كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التقى كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية والمهندس انطونيو فيلا مدير أنشطة البحث والاستكشاف بالشركة والمهندس فابيو كافانا مدير عام الشركة  استعراض أنشطة إينى فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر بالإضافة إلى خطة الحفر المستهدفة للحقل الجديد "نور" الواعد فى منطقة البحر المتوسط.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البترول يستعرض استراتيجية الطاقة فى اجتماع اوبك

وزير البترول يشارك فى مؤتمر الغاز العالمى.. ويؤكد: فرصة استثمارية لمصر

البترول تستهدف توصيل الغاز 1.350 مليون وحدة خلال عام

حقل النور

الغاز الطبيعى

اكتشافات مصر من الغاز

اخبار الاقتصاد

اخبار مصر




لا تفوتك
الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة