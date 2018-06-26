مصدر بالبترول: بدء الحفر الاستكشافى لحقل النور أغسطس المقبل

كتب : أحمد أبو حجر

كشف مصدر مسئول بقطاع البترول، عن أن كلا من شركة إينى الإيطالية وشركة ثروة للبترول ستبدآن حفر البئر الاستكشافى الأول لحقل النور بمنطقة امتياز ثقة بالبحر المتوسط بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة البترول، قائلا " قبل نهاية اغسطس المقبل سنبدء الحفر.



وتابع المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة الإيطالية تنفذ الآن مسحا سيزميا ثلاثى الأبعاد من المقرر الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن شركة اينى وثروة تتشاركا فى حصة الشريك الأجنبى بحقل النور حيث تستحوذ ثروة على نحو 15%والباقى لصالح شركة اينى الإيطالية.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التقى كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية والمهندس انطونيو فيلا مدير أنشطة البحث والاستكشاف بالشركة والمهندس فابيو كافانا مدير عام الشركة استعراض أنشطة إينى فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر بالإضافة إلى خطة الحفر المستهدفة للحقل الجديد "نور" الواعد فى منطقة البحر المتوسط.