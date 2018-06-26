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مسعود بارزانى مغردًا: نأمل فى حل للقضية الكردية بتركيا بعد الانتخابات الأخيرة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:48 م
مسعود بارزانى مغردًا: نأمل فى حل للقضية الكردية بتركيا بعد الانتخابات الأخيرة مسعود بارزاني
كتب : أحمد جمعة
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قال الزعيم الكردى، مسعود بارزانى، فى تغريدة له عبر حسابه على تويتر قبل ساعات، إنه يأمل فى أن تمهد نتائج الانتخابات التركية لحل جذرى للقضية الكردية هناك، معربًا عن سروره لإجراء الانتخابات التركية دون مشاكل أو عنف.

وتابع بارزانى: "نتمنى أن تمهد نتائج الانتخابات لمزيد من الاستقرار والسلام فى المنطقة".

وقال مسئول الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة شيركو حبيب، إن دور بارزانى كبير فى وقف إطلاق النار بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني وبدء حوار سلمى قبل أعوام بين الطرفين، يبنى على التفاهم المشترك دون إراقة الدماء.

وجرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى تركيا الأحد، وفاز حزب التنمية والعدالة بأكثرية المقاعد البرلمانية، يليه حزب الشعب الجمهورى ثم حزب الشعوب الديمقراطى.

وكان حزب العدالة والتنمية التركى قد بدأ انفتاحاً على الكرد فى كردستان الشمالية، أفضى إلى وقف الصراع المسلح وإصلاحات دستورية ملحوظة تتعلق باللغة الكردية والحقوق الثقافية للكرد، إلاّ أن الهدنة ما لبثت أن انهارت وعاد الاقتتال منذ ما يزيد على السنتين.


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