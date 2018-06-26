مسؤول تركمانى: أملنا كبير فى القضاء العراقى لكشف تزوير الانتخابات بكركوك

أ ش أ

أكد مسؤول منظمة بدر، القيادى التركمانى محمد مهدى البياتى، اليوم الثلاثاء، أن الأمل كبير فى أن القضاء العراقى سيكشف "التزوير" فى العملية الانتخابية فى محافظة كركوك.

وقال البياتى فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) إن "أملنا كبير فى أن عدالة القضاء العراقى ستكشف التزوير الذى حدث فى كركوك"، مشيرا إلى أن جهات سياسية أرادت من خلال هذا العمل المشين أن تقنع الرأى العام بأن غالبية محافظة كركوك من مكون سياسى وقومى معين من خلال التزوير الذى حدث فى المحافظة".

وطالب البياتى، الجهات المختصة بمقاضاة المزورين وفق القوانين، لأن الانتخابات حالة ترسخ الديمقراطية فى العراق، وتزويرها أمر مرفوض نهائيا.