مرور الجيزة: نشدد على حسن معاملة المواطنين فى الشوارع بشكل يومى

كتب عبد الرحمن سيد

أكد اللواء طارق حجاج مدير اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، التنبيه يوميا على حسن معاملة المواطنين والسائقين بالشوارع والميادين، والتعامل بالقانون فقط، وعدم الاحتكاك مع المواطنين، والتشديد على ضبط النفس.

وأضاف مدير مرور الجيزة، أن من يخالف التعامل مع المواطنين بغير القانون يتم معاقبته، وهناك حملات توعية تتم بكافة الطرق بإلزام المواطنين بقواعد و آداب المرور، لمنع وقوع الحوادث المرورية، مثل السير عكس الاتجاه، أو السير بدون لوحات أو رخص تسيير أو قيادة.

وأوضح اللواء طارق حجاج، أن اﻹدارة العامة لمرور الجيزة دعمت جميع الشوارع و الميادين بالأوناش والخدمات المرورية لرصد المخالفات، وتوعية المواطنين ضد أخطار الحوادث، مع توزيع كتيبات على المواطنين للتوعية.

تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد مساعد الوزير أمن الجيزة.