video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:29 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مدير القوافل بالأوقاف: زواج القاصرات مرفوض شرعا وضمن برامج الدعاة للتوعية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:32 م
مدير القوافل بالأوقاف: زواج القاصرات مرفوض شرعا وضمن برامج الدعاة للتوعية د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
أكد الشيخ محمد عثمان البسطويسى، مدير برنامج الأوقاف التوعية السكانية مدير المساجد الأثرية، أن زواج القاصرات يشكل خطورة طبية ومجتمعية على الأسرة والمجتمع.
 
وأضاف البسطويسى لـ"اليوم السابع" أن برامج تدريب الدعاة للتوعية السكانية المكونة من 100 داعية سوف تشمل التدريب على كل جوانب المشكلة السكانية، ومنها مخاطر زواج القاصرات التى تسبب أضرارا بالغة يرفضها الشرع.
 
وأوضح البسطويسى أن زواج القاصرات يضر بصحة الفتاة والطفل، وكل ما يسبب ضررا يحرمه الشرع للحفاظ على النفس والغير.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وباء زواج القاصرات يضرب قرى القليوبية.. السماسرة ينشطون لتزويج الفتيات بعقود عرفية للسائحين بالمخالفة للقانون.. وانفجار ظاهرة الأمهات السنجل من جديد.. والضحايا يفجرن مفاجأة: بنكتب أولادنا بأسماء جدودهم.. فيديو

زواج القاصرات

وزاره الاوقاف

التوعيه بزواج القاصرات

اهم الاخبار




لا تفوتك
الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة