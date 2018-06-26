مدير القوافل بالأوقاف: زواج القاصرات مرفوض شرعا وضمن برامج الدعاة للتوعية

كتب إسماعيل رفعت

أكد الشيخ محمد عثمان البسطويسى، مدير برنامج الأوقاف التوعية السكانية مدير المساجد الأثرية، أن زواج القاصرات يشكل خطورة طبية ومجتمعية على الأسرة والمجتمع.

وأضاف البسطويسى لـ"اليوم السابع" أن برامج تدريب الدعاة للتوعية السكانية المكونة من 100 داعية سوف تشمل التدريب على كل جوانب المشكلة السكانية، ومنها مخاطر زواج القاصرات التى تسبب أضرارا بالغة يرفضها الشرع.

وأوضح البسطويسى أن زواج القاصرات يضر بصحة الفتاة والطفل، وكل ما يسبب ضررا يحرمه الشرع للحفاظ على النفس والغير.