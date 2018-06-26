محكمة ألمانية تصدر حكما بسجن سورى 4 أسابيع بسبب هجوم معاد للسامية

برلين (رويترز)

أصدرت محكمة ألمانية، الاثنين، حكما بالسجن 4 أسابيع على مهاجر سورى نفذ هجوما معاديا للسامية، بحق رجل يضع قبعة يهودية وألزمته بزيارة متحف للتعرف على تاريخ معاداة السامية فى ألمانيا.

وقضت المحكمة فى برلين بأن الشاب البالغ من العمر 19 عاما، استخدم حزاما لضرب إسرائيلى كان يضع القبعة أو الكبة فى برلين على سبيل التجربة، وأدين بالإهانة وإلحاق أذى جسدى خطير.

وتسبب التسجيل المصور للهجوم فى غضب عام فى أبريل، عندما نشر على الإنترنت. ولا تزال معاداة السامية قضية حساسة فى ألمانيا بعد مقتل أكثر من ستة ملايين يهودى فى المحرقة إبان حكم النازي.

وذكرت المتحدثة باسم المحكمة ليزا جانى أن المحكمة قررت تطبيق قانون الأحداث الجنائي، الذى يمكن تطبيقه حتى 21 كحد أقصى.

وأضافت أن الأسابيع الأربعة هى فترة الاحتجاز القصوى بموجب قانون الأحداث الجنائي، ولأن الشاب السورى قضى بالفعل شهرين ونصف فى الاحتجاز، يكون قضى حكم الاحتجاز الصادر ضده وعليه فقد أطلق سراحه اليوم.