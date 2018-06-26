محافظ القاهرة: وحدة متخصصة لإدارة انتظار السيارات فى شارع عباس العقاد

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن تطوير شارع عباس العقاد الذى قامت به المحافظة بتكلفة 30 مليون جنيه علي طول امتداده من شارع النصر يساهم فى تحسين الحركة المرورية.

وأشار عبد الحميد إلى أن أعمال التطوير شملت توفير أربعة حارات مرورية فى كل جانب مع عدم تأثرها بحركة الدوران أو أماكن انتظار السيارات التى تم تخليقها والسماح لها بالانتظار عموديا على الشارع.

وأضاف المحافظ أنه تم الاعتماد على توسعة الشارع بعرض 17 متر بدلاً من 12 متر من خلال تقليل حجم الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية وتوحيد منسوبها وعرضها على امتداد الشارع بالكامل، مع إضافة اللمسات الجمالية للشارع من خلال توحيد شكل أعمدة الإنارة وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والنخيل مع توفير مقاعد لجلوس المواطنين، وإنشاء منظومة بالوعات لصرف مياه الأمطار وشبكة ري للمسطحات الخضراء.

وأكد محافظ القاهرة أنه يجب الحفاظ على ما تم من أعمال وفرض الانضباط داخل الشارع وعدم السماح قطعيا بالانتظار للسيارات فى غير الأماكن المخصصة لها، وجار التنسيق حاليا مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء وحدة لإدارة الانتظار المؤقت بشارع عباس العقاد تكون نواة لإدارة ساحات الانتظار في القاهرة تضم عدد من الشاب لهم زى موحد ويتم نشرهم علي امتداد الشارع طبقا للتقسيمات وتحصيل قيمة الانتظار طبقا لعدد ساعات الانتظار طبقا للتسعيرة المحددة من قبل المحافظة ويتم الإشراف عليها من قبل المحافظة والإدارة العامة للمرور وشرطة المرافق وأجهزة الحي علي أن تبدأ الوحدة عملها فور استلام الشارع يدويا ويتم تعديلها الكترونيا خلال فترة وجيزة فور انتهاء احدي الشركات المتخصصة من تنفيذ البرنامج الالكتروني الخاص بإدارة الساحات ، ويتم تقييم التجربة لتحديد السلبيات والقضاء عليها والايجابيات لتعظيمها مع توفير الأدوات اللازمة من المرور لعدم السماح قطعياً بالانتظار خارج الأماكن المخصصة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بالبدء في أعمال ترقيم جميع الحارات المسموح بها بالانتظار على امتداد الشارع مع نشر اللافتات الإرشادية ومراعاة إنشاء منحدرات بالأرصفة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة مؤكداً علي ضرورة تغطية الشارع بالكامل بكاميرات مراقبة خاصة متصلة بإدارة المرور وقسم الشرطة وغرفة العمليات بحي شرق مدينة نصر.

وكلف المحافظ اللواء أحمد فؤاد، السكرتير العام المساعد برئاسة لجنة مشكلة من مأمور قسم شرطة مدينة نصر ورئيس المباحث ومسئول المرور بالحي ومدير جهاز هندسة وتخطيط المرور وأجهزة الحي لاختيار مواقع مناسبة وملائمة لتحديدها كساحات انتظار لسيارات أصحاب المحلات والسكان ، كذلك اختيار السياس الموجودين بالشارع من يصلح منهم للانضمام للمنظومة طبقاً لعدد من الاشتراطات مع تكليف الادارة العامة للمرور بتوفير 2 ونش للتواجد الدائم بالشارع لرفع أي سيارة مخالفة فوراً مع تخصيص مكان محدد لتجميع السيارات بها وصرفها بعد سداد الغرامات المقررة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري لمتابعة سير الأعمال لتطوير شارع عباس العقاد بحضور اللواء محمد الشيخ السكرتير العام ، واللواء أحمد فؤاد السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عبد الرازق مساعد مدير المرور للمنطقة الشرقية ، واللواء / مصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينة نصر ، واللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق بالقاهرة ومأمور قسم شرطة مدينة نصر ورئيس المباحث ومسئولى المرور بحى شرق مدينة نصر والشركة المنفذة.