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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:12 م
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محافظة القاهرة تغلق مقرات لشركات مخالفة بالنزهة وتحرر محاضر لأصحابها

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:47 ص
محافظة القاهرة تغلق مقرات لشركات مخالفة بالنزهة وتحرر محاضر لأصحابها المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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شنت أجهزة محافظة القاهرة وحى النزهة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لمراجعة تراخيص الشركات التى تعمل بنطاق الحى وتتخذ مقرات لها ببعض الشوارع، ويعض المحلات حيث تم إغلاق 3 محلات لبيع الزهور وتأجير سيارات الزفاف، لإدارتهم بدون ترخيص، كما تم تشميع مقار لأنشطة غير مصرح بها في (4 - 12 - 10) شارع عمار بن ياسر.

وأغلقت الأجهزة التنفيذية للمحافظة، شركة سياحة كائنة في عمارات هيديكو بشيراتون، لاستخدامها سيارات ذات مواصفات خاصة في زفاف العرائس، وتركها بالطريق العام بشارع عمار بن ياسر بالمخالفة للقانون.

واتخذت أجهزة الحى الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وشدد على مسئولى الحى بعدم السماح لعودة هذه المخالفات.

 
 


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