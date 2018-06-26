محافظة القاهرة تضع "استيكر" على السيارات لتحذير أصحابها برفعها

ماجد تمراز

اتبعت محافظة القاهرة أسلوباً جديداً، لتحذير المواطنين من رفع سياراتهم من الشوارع حال إصراراهم على إبقائها فى الشارع، وذلك لاستكمال أعمال التطوير بالشوارع، حيث وضعت الأجهزة التنفيذية لحى الزيتون، "استيكرات " على السيارات المركونة بشارع سليم الأول، لإعلان أصحابها برفعها، فى إطار عملية إخلاء الشارع لتطويره.

وقال اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، إنه تم التنبيه على مالكى السيارات وحارسى العقارات بشارع سليم الأول، برفع سياراتهم من الشارع من الأماكن المتواجدة بها، من أجل البدء فى تطوير الشارع.

وأضاف رئيس الحى، أنه سوف بتم صيانة أعمدة الإنارة، وتجريد الأتربة ورفع المخلفات، ودهان الأرصفة، وتقليم الأشجار.