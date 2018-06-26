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محافظة القاهرة: إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمنطقة الأميرية البلد

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:00 ص
محافظة القاهرة: إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمنطقة الأميرية البلد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه تم التوجيه بسرعة الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحى بمنطقة الأميرية البلد، والانتهاء من الوصلات المنزلية، مشيرًا إلى أن شركة الصرف ستراجع الوصلات المنزلية قبل التشغيل.

وأضاف رئيس حى الزاوية أنه تم البدء فى عمل التصميمات اللازمة للصرف الصحى بمربع الأحلام والأشراف، مشيرًا إلى أنه تم حل مشاكل متعلقة بالصرف الصحى بمنطقة أرض الجنينة.

وأشار عبد الحميد انه تم تجديد تصاريح الغاز والمرور للبدء فى الحفر بشارع أحمد فاروق من ترعة الجلاد إلى شارع السلام لعمل اللحامات الخاصة بمشروع تحسين الضغوط فى منطقه الأحلام والأشراف ما يسمح بتقوية المياه حتى الدور السادس.

 

 


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