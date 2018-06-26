محافظة الجيزة تستعد لتسكين باقى المرحلة الثانية من مشروع تطوير العشش

عقد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة ودراسة آليات تسكين باقى المرحلة الثانية من مشروع تطوير عشش شارع السودان بالدقى لمستحقى الوحدات السكنية من المقيمين بالعشش والمستحقين طبقاً للإقامة الفعلية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الذى حضرته الدكتوره منال عوض نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومسئولى حى الدقى، أن المرحلة الثانية تأتى استكمالاً لما تم إنجازه بالمشروع منذ سنوات لتسكين أصحاب العشش فى وحدات سكنية آدمية حيث يتم إزالة العشش وإقامة عمارات فى نفس المكان لتحسين المستوى المعيشى لهؤلاء المواطنين.