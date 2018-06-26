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مجلس جامعة عين شمس يكرم نائب شئون التعليم والطلاب لبلوغه السن القانونية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:48 م
مجلس جامعة عين شمس يكرم نائب شئون التعليم والطلاب لبلوغه السن القانونية مجلس جامعة عين شمس يكرم نائب شئون التعليم والطلاب لبلوغه السن القانونى
كتب محمود راغب
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كرم مجلس جامعة عين شمس برئاسة  الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة،  الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمناسبة بلوغه السن القانونية، حيث وجه له المجلس الشكر على ما قدمه للجامعة خلال فترة توليه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
الجدير بالذكر أن الدكتور فتحى مصطفى محمد الشرقاوى، حصل على شهادة الليسانس عام 1980، ثم حصل على درجة الماجستير في دراسة سيكولوجية التعصب، بجانب حصوله على الدكتوراه في الأبعاد النفسية للمشاركة الشعبية ودراسة في مجال الانتخابات والدعوة لتنظيم الأسرة في عام 1986.
 
كما شغل "الشرقاوي" العديد من المناصب بجامعة عين شمس؛ فكان وكيل كلية الآداب  لشؤون المجتمع والبيئة، وفي مايو 2009 شغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلي أن أصبح رئيسًا لقسم علم النفس بكلية الآداب.
 
وفي 20/12/2016 أصدر رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، قرارًا بتعيين رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس الدكتور فتحي الشرقاوي، كنائب لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 


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