مجلس الشيوخ الهولندى يصدق على قانون يحظر ارتداء النقاب فى المنشآت العامة

رويترز

صدق مجلس الشيوخ بالبرلمان الهولندى، اليوم الثلاثاء، على قانون يحظر ارتداء النقاب فى المنشآت العامة مثل المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات.

وكان مجلس النواب صدق على القانون في عام 2016 بعد محاولات لفرض حظر أكثر شمولا على النقاب وغيره من أغطية الوجه.

ويحظر القانون الجديد جميع أغطية الوجه ومنها على سبيل المثال الخوذات المستخدمة أثناء قيادة الدراجات النارية والأقنعة.

وجرى سن القانون كوسيلة لجعل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام أكثر أمان. لكن المنتقدين يقولون إن الهدف الوحيد له هو التخلص من النقاب.

وقالت الهيئة الإرشادية الرئيسية للحكومة الهولندية في عام 2015 إن اختيار ارتداء النقاب يكفله الحق الدستورى لحرية العقيدة وإنها لا ترى أى أساس لفرض قيود على هذا الحق.

وقالت أيضا إن القانون غير ضرورى نظرا لأن عدد النساء المرتديات النقاب في هولندا بين 200 و400 فقط مما يعني أنه من غير المحتمل أن يسببن مشكلة كبيرة في المدارس أو المستشفيات أو النقل العام بدرجة تستوجب سن قانون.

واتخذت بلدان أوروبية أخرى من بينها بلجيكا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا إجراءات ضد ارتداء النقاب.