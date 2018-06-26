مجلس الشيوخ الإيطالى يطالب الناتو والأمم المتحدة بالتحكم فى تدفقات الهجرة

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طالبت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالى ماريا إليزابيتا ألبيرتى كاسيلاتى، حلف شمال الأطلسى (الناتو)، والأمم المتحدة بالتحكم فى تدفقات الهجرة خارج السيطرة بمياه المتوسط.

ونقلت وكالة أنباء "أكى" الإيطالية عن كاسيلاتى، قولها، "إن بلادها كانت ولا تزال الأكثر ترحيبا بالمهاجرين ولكنهم – الأوروبيون - تركونا بمفردنا"، ودعت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالى - فيما يتعلق بحالة الطوارئ الخاصة بالمهاجرين - حلف الناتو إلى الالتزام الأكبر فى مراقبة تدفقات الهجرة الخارجة عن السيطرة، وكذلك إلى دور للأمم المتحدة بشأن النقاط الساخنة، مشددة على أن المعضلة الحقيقية على جميع المستويات هى التمييز بين المهاجرين الاقتصاديين وطالبى اللجوء، وقد أدلت كاسيلاتى بهذه التصريحات قبل ساعات من زيارة ترأسها إلى الولايات المتحدة تبدأ اليوم وتستمر إلى الثانى من يوليو المقبل.