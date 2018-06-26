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مجلة إيطالية تروج للسياحة المصرية من خلال برنامج "بلوك نوتس" فى إيطاليا

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:14 م
مجلة إيطالية تروج للسياحة المصرية من خلال برنامج "بلوك نوتس" فى إيطاليا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت فاطمة شوقى
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تروج مجلة "أجنجيا دى فياجى" الإيطالية، التى تصدر أسبوعيا حملة ترويجية للسياحة المصرية بالتعاون مع هيئة السياحة المصرية فى إيطاليا، ونشرت برنامج "بلوك نوتس" الذى يعرض الأماكن السياحية التى يمكن زيارتها فى مصر، ما بين البحر والصحراء، والرحلات النيلية، وزيارة مسار العائلة المقدسة والأماكن التاريخية فى القاهرة والإسكندرية.

وأطلقت أيضا حملة تدريبية ليصبح السائح خبير فى مصر من خلال برنامج تدريبى، للتعرف على الأماكن المصرية بشكل جيد، كما عرضت المجلة صور تعكس مدى جمال البلد العربى، خاصة من البحر الأحمر والصحراء.

ويعرض برنامج "بلوك نوتس" أيضا الأنشطة التى يتمتع بها السياح فى مصر، من الغوص على مدار العام فى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والجونة وطابا، وذلك بفضل درجات الحرارة المعتدلة، بالإضافة إلى زيارة محمية رأس محمد فى جنوب سيناء.

وأكد البرنامج أن البحر الأحمر به أكثر من 220 نوعا من الشعب المرجانية و40 من أسماك نجن البحر و25 نوعا من قنافذ البحر و100 نوع من الرخويات، و150 نوعا من القشريات، وأنواع عديدة من الأسماك.

كما عرض البرنامج رحلات السفارى الصحراوية المصرية والشواطئ الرملية المذهلة جنبا الى جنب مع منازل الطين والآثار القديمة فى الواحات، ووجود البدو وتقاليدهم القديمة المثيرة للاهتمام، فضلا عن أنشطة الهواء المطلق، وركوب رباعية فى الصحراء الغربية، والتخييم على الكثبان الرملية.

وأكد أن مصر للطيران تقدم رحلات صيفية يومية من ميلان مالبينسا وروما، وفيرميتشيو إلى القاهرة وشرم والغردقة ومرسى علم.


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