ماكرون يهنئ أردوغان ويتمنى "حواراً هادئاً" بين تركيا والاتحاد الأوروبى

(أ ف ب)

هنأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نظيره التركى رجب طيب أردوغان لإعادة انتخابه رئيساً، داعيا الى اجراء "حوار هادئ" بين تركيا والاتحاد الأوروبى، حسب ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون "هنأ" اردوغان "وتمنى للشعب التركي النجاح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأداء الديموقراطي للمؤسسات".

فاز اردوغان الذي يحكم تركيا منذ 2003، الأحد بولاية جديدة لخمس سنوات من الدورة الأولى في الانتخابات. وقد تم تعزيز صلاحيات الرئيس التركى بشكل كبير بعد تعديل الدستور العام الماضى.

وقال الاليزيه إن الرئيس الفرنسي "ذكّر بتمسكه بالحوار الوثيق والصريح مع الرئيس التركى حول الأزمات الاقليمية، لاسيما سوريا ومكافحة الارهاب".

وأضاف أن ماكرون "أشار إلى أهمية الحوار الهادئ بين تركيا والاتحاد الأوروبى، في اطار احترام المبادئ والقيم المشتركة في ما بيننا".

تشهد العلاقات بين أنقرة وبروكسل خصوصا اضطرابات منذ محاولة الانقلاب ضد اردوغان فى يوليو 2016 وحملة القمع التي تلتها. واقترح ماكرون على اردوغان خلال لقائهما في قصر الاليزيه في الخامس من يناير، "شراكة" مع الاتحاد الأوروبى "بدلا من الانضمام" إليه، بهدف "وقف النفاق" بعد أكثر من 50 عاما من المفاوضات.

أبرم الاتحاد الأوروبى وتركيا اتفاقا حول الهجرة فى مارس 2016 سمح بتخفيض عدد المهاجرين من تركيا إلى أوروبا بشكل كبير مقابل تقديم مساعدة مالية إلى تركيا.