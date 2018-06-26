ماتيس: الجيش الأمريكى يستعد لإيواء مهاجرين فى قاعدتين عسكريتين بولاية تكساس

واشنطن (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس أن الجيش الأمريكى يستعد لإيواء مهاجرين فى قاعدتين عسكريتين بولاية تكساس فى أحدث إشارة إلى دعم الجيش لسياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.

وقال ماتيس، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، إنه سيجرى استخدام فورت بليس، وهى قاعدة عسكرية فى مدينة إل باسو فى تكساس، وقاعدة جودفيلو الجوية فى مدينة سان أنجلو بالولاية ذاتها، مضيفا أنه ليس بوسعه تأكيد أى تفاصيل.

وقال الوزير للصحفيين فى ألاسكا قبل مغادرته فى رحلة إلى آسيا "سنوفر كل الدعم الذى تحتاجه وزارة الأمن الداخلى لإيواء الأشخاص المحتجزين لديها.

من جهته، قال مسؤول أمريكى طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن إحدى القاعدتين ستنزل بها العائلات بينما سينزل فى الثانية الأطفال.

وكان وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس أعلن فى وقت سابق أن الجيش الأمريكى يستعد لبناء مخيمات مؤقتة لإيواء المهاجرين فى قاعدتين عسكريتين دون أن يكشف عن اسميهما.

وأضاف الجيش الأمريكى الأسبوع الماضي، إن الحكومة طلبت منه الاستعداد لإيواء ما يصل إلى 20 ألفا من الأطفال المهاجرين.