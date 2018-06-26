مؤلف كتاب "أزمة كشمير": قد تنفجر أزمة نووية بين باكستان والهند

كتب: محمد محسن أبو النور

رأى الكاتب والمؤرخ الأردني عمر العرموطى، أن قضية أزمة كشمير التى لم يتم التوصل إلى حل لها منذ العام 1948 قد تفجر أزمة نووية بين الهند وباكستان.

وأضاف العرموطي في الندوة التي نظمتها سفارة جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة لعرض كتاب "أزمة كشمير.. قضية الأمة الإسلامية التى لم تُحل.. آراء وتحليلات"، أنه على المجتمع الدولى والعالم الإسلامي التدخل الفورى لوقف معاناة مواطنى إقليم كشمير.



مؤتمر أزمة كشمير

الكتاب يلقى الضوء بمزيد من الاهتمام على معاناة الشعب الكشميرى فى الإقليم الباكستانى المتنازع عليه بين باكستان والهند، ويربط الكاتب بين الظروف المعيشية والحياتية لشعب كشمير، والظروف المماثلة لشعب فلسطين الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلى.

حضر الحفل سفير باكستان فى القاهرة، مشتاق على شاه، وعدد من رجال السياسة والإعلام وسفراء مصر السابقين في باكستان وعدد من الدول الأسيوية.

ويرصد الكتاب انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام رصاص الخرطوش ضد الأطفال والنساء الأبرياء فى كشمير.