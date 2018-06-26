مؤتمر كارديو ألكس: 40% من مرضى السكر يعانون من قصور الشريان التاجى

كتبت أمل علام

كشف الدكتور طارق الزواوى، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، نائب رئيس مؤتمر "كارديو الكس" لأمراض القلب، المنعقد حاليا بمكتبة الإسكندرية، أن قصور الشريان التاجى أصبح من الأمراض المنتشرة، فى العالم خاصة فى مصر.

وأوضح الزواوى، أنه لا يوجد إحصائية دقيقة تتعلق بمصر ولكن أعداد المرضى المصابين بقصور الشريان التاجى تتزايد، وبعض الإحصائيات تشير إلى أن 40 % من المرضى المصابين بالسكر يعانون من قصور الشريان التاجى، مضيفًا أن هناك عوامل خطورة تؤدى لحدوث جلطات القلب الحادة، وأهمها ارتفاع ضغط الدم، والسكر بالدم، والتدخين، وارتفاع الكولسترول بالدم .

وأشار أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، إلى أن أعراض جلطات القلب تتمثل فى حدوث آلام حادة بالصدر، وهبوط بالدورة الدموية مع ارتفاع أنزيمات القلب، وتغيرات برسم القلب دالة على حدوث الجلطة، موضحًا أنه على المريض الاتجاه سريعا إلى طوارئ المستشفى لتلقى العلاج المناسب فى الساعات الأولى لحدوث الجلطة لحماية عضلة القلب، مؤكدا أن أهم خطوط العلاج هى إجراء قسطرة للقلب، وشفط الجلطة، وتركيب دعامة معالجة دوائيا، مع استخدام أدوية السيولة ضد تجلط الصفائح الدموية.

وأشار الزواوى، إلى أن هناك أدوية حديثة لعلاج جلطات القلب الحادة تمنع حدوث جلطات على الدعامة، وتحافظ على الدورة الدموية للشرايين التاجية، موضحًا أن الوقاية من أمراض جلطات الشريان التاجى يجب تتمثل فى الإقلاع عن التدخين، علاج ضغط الدم والسكر، وارتفاع كولسترول الدم مع الوعى بضرورة التوجه إلى المستشفى فورا فى حالة حدوث آلام بالصدر ، لتلقى العلاج المناسب لعدم حدوث مضاعفات على عضلة القلب.