مؤتمر التعلم الإلكترونى يستهل فعالياته بالسلام الجمهورى بحضور وزير التعليم

كتب - إسماعيل رفعت - تصوير أحمد معروف

وصل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم منذ قليل، لحضور المؤتمر الدولى الرابع للتعليم الإلكترونى، بعنوان "تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) فى مجتمع المعرفة، استراتيجيات وتطبيقات إبداعية" فى الفترة من 26-28 يونيو 2018 الذى يعقد بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والعلماء وتحت رعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى.

واستهل المؤتمر فعالياته بالسلام الجمهورى بحضور قيادات من وزارة التربية والتعليم وعدد من الجامعات المصرية.

من جانبه أكد الدكتور سامى نصار، الأستاذ بالجامعة الأهلية للتعلم الإلكترونى، أن العالم يشهد تحولات كبيرة تحتاج إلى ربط التعليم بحاجة الصناعة وحاجة المجتمع فى الشكل الخدمى بربط التعلم بسوق العمل والخدمات.

وأضاف خلال المؤتمر الدولى الرابع للتعليم الإلكترونى، أن دول العالم تعمل على إخراج جيل جديد يواكب المتطلبات فى العلوم والهندسة.

وأوضح أن العالم يهتم بالدراسات التربوية باعتماد دبلومات التربية من قبل المؤسسات الدولية الكبرى ومنها الاتحاد الأوروبى.