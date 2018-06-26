لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 3 مرات خلال الساعات الـ 24 الماضية

موسكو (أ ش أ)

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية اليوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 3 مرات خلال الساعات ال 24 الماضية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الشرطة الشعبية فى جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 3 مرات خلال الساعات ال 24 الأخيرة باستخدام مدافع من طراز الهاون من عيار 120 و82 ملم وعربات مشاة قتالية وأسلحة ذات عيار ثقيل وخفيف".

وفقا للمتحدث، تم إطلاق أكثر من 90 قذيفة باتجاه أراضى الجمهورية، لم تسفر عن سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدنى.