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كيف تؤمن وزارة الصحة عمليات نقل الدم للمرضى منعا لنقل العدوى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:33 م
كيف تؤمن وزارة الصحة عمليات نقل الدم للمرضى منعا لنقل العدوى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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تسعى وزارة الصحة والسكان، إلى تأمين عمليات نقل الدم بين المرضى فى مراكز ووحدات نقل الدم وبنوكه منعا لنقل العدوى خاصة الفيروسية.
 
"اليوم السابع" يستعرض تحليلا معلوماتيا عن آليات تأمين الدم وعمليات نقلة منعا لعدوى الأمراض الفيروسية.
 

1- تعميم اختبارات الحمض النووى "Nucleic Acid Test"  بجميع بنوك الدم بالجمهورية للكشف عن الفيروسات.

 
2- توفير الكواشف والأجهزة اللازمة للكشف على أكياس الدم وتحديد مدى صلاحيتها للنقل.
 

3- مراجعة إجراءات مكافحة العدوى فى جميع مراكز وبنوك الدم بالجمهورية.

 
4- ربط بنوك الدم المختلفة تكنولوجياً ببعضها لتوفير المعلومات وتحديد الكميات المتوفرة.
 

5- تشديد الرقابة على بنوك الدم الخاصة والحكومية لمنع نقل العدوى.

 
6-  متابعة عمليات تجميع الدم فى 100 بنك بالجمهورية.

 


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الصحة

الدم

بنوك الدم

هالة زايد




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