كهرباء شمال القاهرة: السداد أو رفع العداد.. وحملات لرفع نسب التحصيل

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن الأسبوع الجارى سيشهد حملات مكثفة بجميع فروع الشركة لرفع نسب التحصيل بالشركة ورفع العدادات عن الممتنعين عن السداد.

وأوضح عارف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم رفع العداد عن من تم إنذاره وتراكم عليه استهلاك أكثر من شهر ولم يسدد، موضحاً أن تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء تعتبر حفاظا على حق الدولة من ناحية واستعادة موارد قطاع الكهرباء من ناحية أخرى ليتمكن من الاستمرار فى عمليات التطوير وتحسين الخدمة.

وأشار عارف إلى أنه ستتم محاسبة المستهلك بالأسعار القديمة لشرائح الكهرباء على المديونيات حتى 30 يونيو الجارى قبل تطبيق الزيادة الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم تقسيط المدوينة للمستهلك الذى تراكمت عليه فواتير الاستهلاك الشهرية بدون فوائد.

و قال عارف إن المستهلك يمكنه سداد مديونيته من خلال فرع شركة شمال القاهرة التابع له أو من خلال خدمات الدفع الإلكترونى المعروفة لدى جميع المواطنين مثل خدمة فورى، لافتاً إلى أنه لا تهاون فى تحصيل مستحقات الشركة سواء كان المستهلك منزلى أو تجارى أو حكومى أو صناعى.

جدير بالذكر أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تضم مناطق "شبرا مصر – الساحل – روض الفرج – الزيتون – الشرابية – حدائق القبة – الزاوية الحمراء – مصر الجديدة – النزهة – شرق مدينة نصر – غرب مدينة نصر – عين شمس – السلام – الوايلى – باب الشعرية – العبور – القاهرة الجديدة – شرق شبرا الخيمة – غرب شبرا الخيمة – الخانكة – القناطر الخيرية".