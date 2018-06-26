video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:32 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

كهرباء شمال القاهرة: السداد أو رفع العداد.. وحملات لرفع نسب التحصيل

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:59 ص
كهرباء شمال القاهرة: السداد أو رفع العداد.. وحملات لرفع نسب التحصيل المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

أكد المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن الأسبوع الجارى سيشهد حملات مكثفة بجميع فروع الشركة لرفع نسب التحصيل بالشركة ورفع العدادات عن الممتنعين عن السداد.

وأوضح عارف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم رفع العداد عن من تم إنذاره وتراكم عليه استهلاك أكثر من شهر ولم يسدد، موضحاً أن تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء تعتبر حفاظا على حق الدولة من ناحية واستعادة موارد قطاع الكهرباء من ناحية أخرى ليتمكن من الاستمرار فى عمليات التطوير وتحسين الخدمة.

وأشار عارف إلى أنه ستتم محاسبة المستهلك بالأسعار القديمة لشرائح الكهرباء على المديونيات حتى 30 يونيو الجارى قبل تطبيق الزيادة الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم تقسيط المدوينة للمستهلك الذى تراكمت عليه فواتير الاستهلاك الشهرية بدون فوائد.

و قال عارف إن المستهلك يمكنه سداد مديونيته من خلال فرع شركة شمال القاهرة التابع له أو من خلال خدمات الدفع الإلكترونى المعروفة لدى جميع المواطنين مثل خدمة فورى، لافتاً إلى أنه لا تهاون فى تحصيل مستحقات الشركة سواء كان المستهلك منزلى أو تجارى أو حكومى أو صناعى.

جدير بالذكر أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تضم مناطق "شبرا مصر – الساحل – روض الفرج – الزيتون – الشرابية – حدائق القبة – الزاوية الحمراء – مصر الجديدة – النزهة – شرق مدينة نصر – غرب مدينة نصر – عين شمس – السلام – الوايلى – باب الشعرية – العبور – القاهرة الجديدة – شرق شبرا الخيمة – غرب شبرا الخيمة – الخانكة – القناطر الخيرية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القابضة للكهرباء تختار الصين لإنشاء أول محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجاوات

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

وزير الكهرباء: استلام الدراسات الخاصة بالربط مع قبرص حجر أساس للربط مع أوروبا

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

ناجى عارف

رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

رفع نسب التحصيل




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة