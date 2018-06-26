كهرباء جنوب القاهرة: تشغيل إداريي الشركة بعد ساعات العمل لتحصيل الفواتير

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم تشغيل العاملين بالقطاع الإدارى بالشركة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية فى النزول للمشتركين لتحصيل المتأخرات بهدف رفع نسب التحصيل بالشركة وسد العجز فى عدد المحصلين بالشركة لتغطية كل المناطق.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تعويض هؤلاء العاملين ماديًا مقابل عاملهم بعد ساعات العمل الرسمية، موضحًا أنه سيتم تدعيم فروع الشركة بالموظفين والفنين خلال حمالات رفع العدادات عن الممتنعين والذين تراكمت المديونية عليهم لأكثر من شهرين.

وتابع المصدر أن شهر مايو الماضى ارتفع نسب التحصيل بالشركة بشكل كبير وبلغت ما يقرب من 95% نتيجة حمالات مكثفة على المشتركين وإلزامهم بالسداد أو رفع العداد وقطع التيار عنهم، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المستهلك بالأسعار القديمة لشرائح الكهرباء على المديونيات حتى 30 يونيو الجارى قبل تطبيق الزيادة الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم تقسيط المديونية للمستهلك الذى تراكمت عليه فواتير الاستهلاك الشهرية بدون فوائد.

جدير بالذكر أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تضم مناطق "عابدين – غرب القاهرة – وسط القاهرة – منشية ناصر – الموسكى – التبين – حلوان – 15 مايو – المعادى – البساتين – دار السلام – السيدة زينب – مصر القديمة – الخليفة – المقطم – العجوزة – الدقى – الهرم – بولاق – العمرانية – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – مراكز ريف الجيزة".