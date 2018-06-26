كل ما تريد معرفته عن اجازة 30 يونيو 2018 والمستحقين لها × 5 معلومات

بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار يوم الأحد 1 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من يوم السبت 30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الخاصة بطبيعة الإجازة ومستحقيها وفقا للقرار، فى نقاط مبسطة:
1-أقرت الحكومة الأحد المقبل 1 يوليو إجازة مدفوعة الأجر.
2-الإجازة تسرى على الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.
3-تسرى الإجازة أيضا على وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص.
4-تأتى الإجازة بدلا من يوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
5-لا تسرى هذه الإجازة على أعمال الامتحانات فى المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقا للمواعيد المقررة.
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بواسطة:
محمد
يعني القطاع الخاص موقفه إيه؟؟
مممكن نعرف موقف القطاع الخاص