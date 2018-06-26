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كل ما تريد معرفته عن اجازة 30 يونيو 2018 والمستحقين لها × 5 معلومات

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:40 م
كل ما تريد معرفته عن اجازة 30 يونيو 2018 والمستحقين لها × 5 معلومات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب محمود راغب
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بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار يوم الأحد 1 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من يوم السبت 30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الخاصة بطبيعة الإجازة ومستحقيها وفقا للقرار، فى نقاط مبسطة:
 

1-

أقرت الحكومة الأحد المقبل 1 يوليو إجازة مدفوعة الأجر.
 

2-

الإجازة تسرى على الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.
 

3-

تسرى الإجازة أيضا على وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص.
 

4-

تأتى الإجازة بدلا من يوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
 

5-

لا تسرى هذه الإجازة على أعمال الامتحانات فى المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقا للمواعيد المقررة. 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

يعني القطاع الخاص موقفه إيه؟؟

مممكن نعرف موقف القطاع الخاص

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