كل ما تريد معرفته عن اجازة 30 يونيو 2018 والمستحقين لها × 5 معلومات

كتب محمود راغب

بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار يوم الأحد 1 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من يوم السبت 30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الخاصة بطبيعة الإجازة ومستحقيها وفقا للقرار، فى نقاط مبسطة:

1- أقرت الحكومة الأحد المقبل 1 يوليو إجازة مدفوعة الأجر.

2- الإجازة تسرى على الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.

3- تسرى الإجازة أيضا على وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص.

4- تأتى الإجازة بدلا من يوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.