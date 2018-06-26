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قرقاش: الحراك الشعبى بإيران أسبابه التكلفة الفاحشة للتدخل فى الشأن العربى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:15 م
قرقاش: الحراك الشعبى بإيران أسبابه التكلفة الفاحشة للتدخل فى الشأن العربى أنور قرقاش
كتب محمد تهامى زكى
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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن الحراك الشعبى الذى تشهده إيران أسبابه التكلفة الفاحشة للتدخل فى الشأن العربى.

 

وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "الحراك الشعبى المتجدد الذى تشهده إيران أسبابه التكلفة الفاحشة للتدخل فى الشأن العربى، إعادة ترتيب طهران لأولوياتها لصالح الدخل ومصالح مواطنيها وانسحابها من الملفات العربية خير لها وللعرب".

 

وأوضح قرقاش: "التكلفة السياسية والمالية لمغامرات طهران فى العالم العربى باهظة، والمواطن الإيرانى يعبّر عن ذلك باحتجاجه المعيشى اليومى، العودة إلى علاقات تحترم السيادة وتنسحب من الشأن العربى يمثل الخيار الأمثل لإيران والمنطقة".

 

وتابع قرقاش: "لا بد للقوى والمليشيات الطائفية والتى تدور فى الفلك الإيرانى أن تراقب تطور المشهد، مستقبلها أن تتكيف مع إعادة المراجعة التى ستشهدها إيران، إن عاجلا أم آجلا، فتكلفة المغامرات الخارجية أصبحت أولوية لا يمكن تجاهلها".

 

 


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