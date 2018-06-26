فيديو.. مبروك عطية: يجوز للمصلى ترك القبلة خوفاً على متاعه من الضياع أثناء الصلاة

أيمن رمضان

قال الدكتور مبروك عطية،الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن قبلة المسلم حال المرض الشديد حيث كان، ويجوز للإنسان أن يترك القبلة أن خشى على متاع له من الضياع أو السرقة، وتابع:" القبلة واجبة للسليم لكن فيه مواضع يجوز فيها ترك القبلة حسب حالتك.. مثلا واحد شايل شنطة أو متاع أو فلوس فى مكان وميقدرش يحطهم أمامه لأن مفيش مساحة فوضعهم فى مكان ليس بمكان القبلة.. وفى حال أنه صلى هيبقى قلبه مشغول على المتاع أو الفلوس أو البدلة أو على الحاجات اللى معاه يسيب القبلة ويصلى ناحية الحاجة بتعته".

وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامى شريف منير، ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن القبلة واجبة للسليم ولكنها للمريض ليست كذلك أى يصلى المريض بأى وضع ودون استقبال القبلة، مشدداً على أنه يجوز ترك الصلاة من أجل أن يلحق الإنسان بالقطار أن أطال الامام فى الصلاة، وكذلك أن كان هناك رفقة ستتركه يجوز له ترك الصلاة من أجل السير مع أصدقائه"