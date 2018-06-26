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فيديو.. ماليزيا تحظر دخول السياح لمسجد بعد دخول فتاتين بملابس قصيرة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:58 ص
فيديو.. ماليزيا تحظر دخول السياح لمسجد بعد دخول فتاتين بملابس قصيرة الفتاتين فى ساحة المسجد
كتب: أحمد علوى
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حظرت السلطات الماليزية دخول السياح إلى مسجد، بعد انتشار شريط فيديو يظهر سيدتين ترتديان سراويل قصيرة، وترقصان أمام المسجد فى مدينة كوتا كينابالو.

وأظهر مقطع الفيديو المصور، سيديتين وهما ترقصان على جدار منخفض يطل على ساحة المسجد، الأمر الذى أغضب السكان المحافظين دينيا.

ويشتهر المسجد بقبته الزرقاء والذهبية، ومآذنه المزخرفة، مما جعله قبلة للسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وعلى رغم من مظهرهما الآسيوى، إلا أن جنسية السيدتين غير معروفة، ويعتقد أنهما من خارج البلاد، وهو الأمر الذى تحاول سلطات البلاد التحقق منه.

وفى المقطع الذى تجاوز عدد مشاهديه حاجز الـ 300 ألف، على مواقع التواصل الاجتماعى، يمكن سماع أحد الأشخاص يقول بغضب: "لم لا تنزلان عن الجدار؟".

ومن جانبه انتقد جمال صقران، مدير المسجد، "السلوك غير المقبول من قبل السائحتين الأجنبيتين"، وأعلن وقفا مؤقتا لزيارة المسجد، من أجل "الحفاظ على قدسية الإسلام".

كما يرى مسئول بوزارة السياحة فى الولاية أن هذا الفيديو يعكس "الافتقار إلى احترام المسلمين الذين يتعبدون فى المساجد".

ويزور ماليزيا عدد كبير من السياح، وعادة ما ينصحون بارتداء ملابس "لائقة"، احتراما لدين وتقاليد البلد.


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