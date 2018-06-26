فيديو.. عضو بمجلس المقاومة الإيرانية: الانتفاضة مستمرة حتى سقوط نظام الملالى

أيمن رمضان

قال مهدى عقبائى، عضو المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، إن تدنى أسعار العملة المحلية والركود غير المسبوق الذى تشهده البلاد دفع المواطنين الإيرانيين للخروج فى مظاهرات حاشدة وتجمعوا أمام مبنى مجلس شورى النظام الحاكم، وتابع:"المظاهرات تعم مدن طهران وهناك مواجهات وقعت بين المحتجين وقوات الأمن.. الآن نحن فى عشية المؤتمر السنوى بباريس وقد قلنا وكررنا مراراً أن الانتفاضة مستمرة حتى سقوط نظام الملالى".

وأضاف "عقبائى"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "ON live"، أن المقاومة الإيرانية حددت مواقع العصيان داخل البلاد ومجالس المقاومة، مشدداً على أن المظاهرات الحاشدة التى تشهدها إيران تأتى استمراراً للمظاهرات التى أنطلقت فى ديسمبر الماضى، وتابع:"بعد أيام من الآن سيكون هناك صوت قوى للشعب والمقاومة الإيرانية.. سيعلن الشعب أنه سيسقط النظام وسيشكل حكومة وطنية ديمقراطية فى البلاد".

ولفت عضو المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، إلى أن الاختلاف بين هذه المظاهرات القائمة الآن وسابقتها أن الطبقة المتوسطة شاركت الآن على خلاف السابق عندما كان يحتج الفقراء فقط، وتابع:" لن يكون هناك مكان يختبأ فيه نظام الملالى الآن وسيسقط"، وتابع:"لا يوجد حل للمشاكل التى يعانى منها الشعب الإيرانى خلال العقود الأربع الماضية".