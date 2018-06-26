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فيديو.. احتجاجات "البازار" مستمرة فى إيران وصدامات بين الشرطة ومتظاهرين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:16 م
فيديو.. احتجاجات "البازار" مستمرة فى إيران وصدامات بين الشرطة ومتظاهرين احتجاجات ايران
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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يواصل تجار "البازار" فى إيران احتجاجاتهم، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالى بسبب تردى الوضع الاقتصادى على واقع انهيار العملة المحلية (التومان) أمام الدولار وارتفاع الأسعار، واندلعت صدامات عنيفة فى العاصمة طهران بين متظاهرين وقوات الشرطة، احتجاجا على الوضع الاقتصادي في البلاد.

وبحسب مواقع إيرانية معارضة، شهد اليوم الثلاثاء، تعليق جزئى للبازار فى العاصمة طهران، وأغلقت أغلب المحال فى شارع "لاله زار" أبوابها، وأشعل محتجون النار فى صناديق القمامة وسط الشارع، مشيرة إلى أن بعض التقارير تفيد باتساع الاحتجاجات لتشمل بازارات مدن إيرانية أخرى، فى مدينة اصفهان واراك وكرمانشاه.

وأشارت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعى، إلى وقوع الصدامات مع الشرطة فى شارع ملت واكباتان، كما أغلقت السلطات محطة مترو "ملت" التى تربط بين شارعى الإمام الخمينى وبهارستان الذى يقع قيه البرلمان الإيرانى.

 

من جانه كشف مدعى عام طهران عباس جعفر دولت أبادى، عن اعتقال عددا من المحتجين، بينما حذر رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله صادق آملي لاريجاني المخلين بالاقتصاد فى البلاد مهددا بعقوبة الإعدام والسجن 20 عاما، معتبرهم ارتكبوا خيانة فى حق بلادهم.

 

 


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