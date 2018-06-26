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فيديو.. أستاذ قلب: 40% من الوفيات فى مصر بسبب أمراض القلب.. تعرف على الأسباب

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:04 م
فيديو.. أستاذ قلب: 40% من الوفيات فى مصر بسبب أمراض القلب.. تعرف على الأسباب الدكتور عادل الإتربى أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس
كتبت أمل علام
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كشف الدكتور عادل الإتربى، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، خلال مؤتمر "كارديو ألكس" لأمراض القلب المنعقد حاليا بمكتبة الإسكندرية، أن مؤتمر كارديو ألكس يعتبر من أكبر مؤتمرات القلب، ويحضره أطباء من مختلف دول العالم، وهناك اهتمام بأدوية مضادات التجلط الحديثة.

وأشار إلى أنه تحدث عن الذبذبة الأذينية خلال المؤتمر باعتبارها من أكثر أمراض القلب المسببة للجلطات 5 مرات عن الشخص العادى، موضحا أن الذبذبة الأذينية تصيب 1% فى مصر، وهناك مليون مصرى مصاب بالذبذبة الأذينية .

وأوضح رئيس جمعية القلب المصرية الأسبق، أن الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل حوالى 40%  يعانون من ارتفاع ضغط الدم من أسباب الوفيات فى مصر و70% يعانون من السمنة و30% نظامهم الغذائى خطأ، حيث لا يهتمون بتناول الخضروات والفواكه، كما أن التدخين من العوامل المسببة، لافتا أن الأدوية الحديثة لا تتطلب إجراء تحاليا بشكل مستمر وأكثر فعالية ومشكلتها الوحيدة هى ارتفاع سعرها .

جدير بالذكر، أن مؤتمر كارديو ألكس هو مؤتمر سنوى يعقد بحضور خبراء العالم فى مجال أمراض القلب، ويناقش كل ما هو جديد فى مجال أمراض القلب والأوعية الدموية.


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