غلق 35 مخبز بلدى بالجيزة لإدارتها بدون ترخيص وتجميع الدقيق المدعم

أصدر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، قراراً بغلق 35 مخبز بلدى يعمل بدون ترخيص ويعتمد فى تشغيله على تجميع الدقيق البلدى المدعم، لحين توفيق أوضاعها.

وقال محافظ الجيزة، إن القرار جاء وفقاً لمذكرة من وكيل أول الوزارة مدير مديرية التموين بالجيزة، مشيراً إلى أن المخابز التى صدر القرار بغلقها شملت 8 مخابز فى حى بولاق الدكرور و4 مخابز بحى الوراق ومخبزين بالهرم و3 مخابز بمدينة الحوامدية و4 مخابز بأطفيح و13مخبزا بأوسيم ومخبز بشمال الجيزة.

وأضاف المحافظ أن مديرية ومباحث التموين تكثف حملاتها اليومية على المخابز لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى مخبز مخالف، لافتاً إلى أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها حل مشكلات المواطنين المتعلقة بالمنظومة التموينية، لما لها من أهمية تمس الحياه اليومية للمواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمدن المختصة ومديرية ومباحث التموين بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة تجاه المخابز المخالفة لضمان عدم إعادة فتحها إلا بعد تقنين اوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مؤكداً استمرار الحملات التى تقوم بها المحافظة تجاه المنشآت المخالفة للقوانين.