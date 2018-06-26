video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:56 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

غلق 35 مخبز بلدى بالجيزة لإدارتها بدون ترخيص وتجميع الدقيق المدعم

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:30 م
غلق 35 مخبز بلدى بالجيزة لإدارتها بدون ترخيص وتجميع الدقيق المدعم اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أصدر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، قراراً بغلق 35 مخبز بلدى يعمل بدون ترخيص ويعتمد فى تشغيله على تجميع الدقيق البلدى المدعم، لحين توفيق أوضاعها.

وقال محافظ الجيزة، إن القرار جاء وفقاً لمذكرة من وكيل أول الوزارة مدير مديرية التموين بالجيزة، مشيراً إلى أن المخابز التى صدر القرار بغلقها شملت 8 مخابز فى حى بولاق الدكرور و4 مخابز بحى الوراق ومخبزين بالهرم و3 مخابز بمدينة الحوامدية و4 مخابز بأطفيح و13مخبزا بأوسيم ومخبز بشمال الجيزة.

وأضاف المحافظ أن مديرية ومباحث التموين تكثف حملاتها اليومية على المخابز لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى مخبز مخالف، لافتاً إلى أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها حل مشكلات المواطنين المتعلقة بالمنظومة التموينية، لما لها من أهمية تمس الحياه اليومية للمواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمدن المختصة ومديرية ومباحث التموين بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة تجاه المخابز المخالفة لضمان عدم إعادة فتحها إلا بعد تقنين اوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مؤكداً استمرار الحملات التى تقوم بها المحافظة تجاه المنشآت المخالفة للقوانين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يكرم فريق الصم والبكم لحصوله على المركز الأول فى دورى مراكز الشباب

محافظة الجيزة: استرداد أملاك الدولة من كل شخص لم يتقدم بطلبات لإثبات الجدية

اخر الاخبار

الجيزة

محافظ الجيزة

مخبز بلدي

غلق اداري




لا تفوتك
"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة