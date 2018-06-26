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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:03 م
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غلق مقاهى مخالفة خلال حملة لرفع الإشغالات بالمنيل فى مصر القديمة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:08 م
غلق مقاهى مخالفة خلال حملة لرفع الإشغالات بالمنيل فى مصر القديمة حملة ازالة اشغالات
كتب سيد الخلفاوى
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نفذت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة، برئاسة محمد زين العابدين، إزالة أعمال البناء المخالفة فى نطاق الحى، حيث تم إزالة الدور التاسع بالعقار رقم 7 شارع البسطامى بالمنيل، وذلك تنفيذا لقرار الإزالة رقم 2469 لسنة 2018 لبنائه بدون ترخيص.
 
وفى السياق، نفذ الحى حملة، لرفع الإشغالات والرقابة على المحال، أسفرت عن إزالة مقهى مخالف بشارع صلاح سالم أمام نادى الأبطال، كما تم رفع اشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الغمراوى وسوق الغمراوى.
 
وشملت الحملة شارع المنيل والشوارع المحيطة به حيث تم رفع الإشغالات وغلق المقاهى المخالفة ومصادرة العربات غيرالمرخصة بالمنطقة.

 


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