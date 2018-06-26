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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:23 م
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غلق "كافيهات" مخالفة فى حملة لرفع الإشغالات غرب مدينة نصر

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:55 م
غلق "كافيهات" مخالفة فى حملة لرفع الإشغالات غرب مدينة نصر غلق "كافيهات" مخالفة بحى غرب مدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى
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شن حى غرب مدينة نصر، حملة مكبرة برئاسة العميد أحمد محمد أنور، رئيس الحى، استهدفت الرقابة على الكافيهات، والمقاهى، ورفع الإشغالات الخاصة بها وغلق المدار بدون تراخيص منها، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المعنية.
 
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى فى 24  شارع اللواء صالح حرب لإدارته بدون ترخيص، كما تم غلق و تشميع محل لألعاب الفيديو كائن فى بلوك 115 شارع الشركات لإدارة بدون ترخيص ، وتم غلق مقهى كائن فى بلوك 40 شارع البخارى.
 
كما أسفرت الحملة عن رفع اشغالات شارع الشركات وشارع الخليفة القاهر بالحي السادس ،والتى كان اغلبها تخص المطاعم، كما تم رفع اشغالات شارع أبو الفوارس بالحى السابع.
 
وفى السياق، حرص رئيس الحى على تنفيذ إزالة سور خشبي ومبانى (غرفة) مخالفة بعمارات صف الضباط بشارع الشركات بالحى السادس.
 
 

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