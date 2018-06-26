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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:10 م
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غدا.. وزارة البيئة تختتم ورشة عمل مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:49 م
غدا.. وزارة البيئة تختتم ورشة عمل مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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تعقد وزارة البيئة، غدا الأربعاء، ورشة عمل ختامية لمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، الذى يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة.
 
يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الوطنية التى تتخذها وزارة البيئة لرفع الوعى البيئى وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحسين الوضع البيئي في مصر، ومن منطلق حرص الدولة على تفعيل سياسات التعامل مع قضية التغيرات المناخية في مختلف القطاعات سواء المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أو المتأثرة بالآثار السلبية لها.
 
 

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وزارة البيئة

خفض الانبعاثات

التغيرات المناخية




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