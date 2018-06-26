video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:13 م
غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى مصطفي مدبولي
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات وتقارير الوزراء المختلفة. 
 
وكان المجلس قد وافق فى اجتماعه الأخير على استحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات "التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي" بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
 
ويأتي القرار تلبية لمتطلبات الاصلاح الإداري المتعلقة بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذاً فى الاعتبار تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية في القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا الشأن مع التأكيد على أهمية عمليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تنفى توجهها لزيادة ضرائب الدخل على المواطنين

التموين: لا صحة لنقص الزيت والسكر لمقررات البطاقات التموينية عن يونيو الجارى

الحكومة تنفى ارتفاع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام لـ8 جنيهات

الحكومة: لم نلغ إجازة يوم السبت لعاملى الدولة ولا زيادة بأسعار تذاكر الطيران

التضامن: مسودة لائحة قانون ذوى الإعاقة المتداولة على مواقع التواصل غير صحيحة

اجتماع الحكومة الاسبوعي

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

اجتماع مجلس الوزراء




لا تفوتك
الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة